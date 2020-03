Medici volontari per aiutare la Lombardia: un barese ieri è partito per Piacenza

BARI - Sono 397 i medici pugliesi che hanno presentato domanda per andare in Lombardia ad aiutare i loro colleghi negli ospedali nell’affrontare l’emergenza coronavirus. Di questi, un medico barese è già partito ieri assieme al primo gruppetto di 21 medici e si trova già in reparto a Piacenza.

Le partenze avverranno a scaglioni in base alla necessità e all’attivazione di nuovi posti letto e rianimazioni nelle strutture lombarde. I primi medici arrivati in Lombardia provengono da Roma, Latina, Bari, Firenze, Cosenza, Potenza, Napoli, Vasto, Messina, Udine, Caserta e Perugia. Ogni giorno partiranno altri volontari fino al completamento del contingente di 300 persone. Poi ci sarà nuovo turnover in base alle esigenze.