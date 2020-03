Ospedale Molfetta infermiera positiva: chiuso pronto soccorso

MOLFETTA - Una infermiera dell’ospedale di Molfetta è risultata positiva al coronavirus e il pronto soccorso è stato chiuso per la sanificazione. Lo comunica il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, spiegando che l’infermiera, al momento asintomatica e in buone condizioni, «è in quarantena domiciliare».

La direzione sanitaria, fa sapere il sindaco, sta monitorando tutti coloro che hanno avuto contatti con la donna contagiata per isolarli.