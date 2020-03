Coronavirus, gli auguri a distanza di Decaro: «Bisogna proteggere i nostri genitori specie se anziani»

BARI - «Oggi ci siamo fatti gli auguri della Festa del papà così, a distanza. Anche se siamo vicini di casa ed è davvero difficile non poter prendere insieme il caffè. Ma in questo periodo abbiamo il dovere di proteggere prima di tutto loro, i nostri genitori». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post dedicato alla «Festa del papà» con una foto nella quale fa gli auguri al suo anziano genitore in videochiamata.

«Per le persone più avanti con l’età - scrive Decaro - questo virus può essere mortale, lo dobbiamo capire noi, ma lo devono capire soprattutto loro» e, per questo, è necessario «mantenere al minimo i contatti e solo per dare loro una mano a fare la spesa o recuperare le cose necessarie per evitare che escano di casa». «Certo, - ironizza il sindaco - convincere mio padre a starsene a casa è stato più difficile che gestire un’intera città, ma ormai glielo ripeto tutti i giorni per tutto il giorno» e conclude facendo gli «auguri a tutti i papà», con la promessa che «quando tutto questo sarà finito recupereremo tutti i piccoli gesti che oggi ci mancano».