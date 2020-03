Coronavirus, Comune Bari potenzia contatti telefonici per persone più fragili

BARI - Al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza in corso e di rispondere nel modo più rapido possibile alle tante richieste di sostegno dei cittadini, in particolare anziani, fragili, soli e in difficoltà economica, l’assessorato al Welfare ha disposto il potenziamento dei contatti telefonici utili in questo periodo di isolamento domestico, anche per persone non udenti e non vedenti.

Di seguito l’elenco complessivo dei numeri telefonici riservati all’ascolto e al sostegno psico-sociale, alla richiesta di beni e farmaci a domicilio, e suddivisi in base ai bisogni espressi dai cittadini:

RICHIESTA SPESA E FARMACI A DOMICILIO

il Segretariato sociale comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 (080 5772508; 377 3241276; 377 3279288 - quest’ultimo contatto attivo anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 17)

la segreteria dell’assessorato al Welfare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17 (080 5772523; 080 5772503). Questi due contatti telefonici sono utili anche per contribuire alla raccolta straordinaria di beni alimentari e di prima necessità o donare beni di prima necessità e per l’igiene

SITUAZIONI DI FORTE ISOLAMENTO E GRAVE DISAGIO

il numero verde del Pronto Intervento Sociale - P.I.S. attivo h24 (800 093 470)

il numero per l’ascolto sociale in rete con Arci Bari, anche in lingua inglese e francese, dalle ore 16 alle 19 (393 8393197)

ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA PSICOLOGICA PER ANZIANI SOLI

il numero verde, attivo 24 ore su 24, in rete con il Centro polivalente per la terza età comunale gestito dalla cooperativa Gea (800 063538)

INFORMAZIONI SUI SERVIZI DEL WELFARE ATTIVI

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP del Comune di Bari dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 (080 5772526)

COMUNICAZIONI PER PERSONE NON UDENTI

è possibile inviare videomessaggi, effettuare videochiamate o scrivere messaggi al numero telefonico in rete con l’Ente Nazionale Sordi - ENS (340 8695211)

FARMACIE CHE NECESSITANO DI SUPPORTO PER IL DOMICILIO