Bari, a spasso con droga e pistola: arrestato nipote boss Parisi

BARI - Il 23enne Tommaso Parisi, nipote del capoclan barese Savinuccio, è stato arrestato dalla Polizia perché trovato in possesso di cocaina e di una pistola giocattolo modificata con colpo in canna. Parisi, con piccoli precedenti per ricettazione, è finito in carcere il giorno del suo compleanno dopo essere stato fermato per un controllo mentre era in auto con altri tre pregiudicati baresi.

In particolare gli agenti delle Volanti hanno fermato l’auto per un controllo nel quartiere Poggiofranco di Bari. Durante la perquisizione hanno trovato 0,34 grammi di cocaina nelle tasche di Parisi (figlio di un fratello del capoclan) e 2,33 grammi di marijuana ad un altro passeggero. Entrambi sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione del veicolo, poi, ha consentito di trovare, nascosta dietro un sedile posteriore, una pistola giocattolo modificata - della quale se ne è assunto la proprietà il nipote del boss, priva del tappo rosso, completa di caricatore con due proiettili calibro 9x17, di cui uno in canna. Arma e droga sono state sottoposte a sequestro e per Parisi è scattato l’arresto in flagranza in carcere.