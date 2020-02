Bitonto, beccati due baby scippatori seriali di 16 e 17 anni

BITONTO - Avevano scippato, sorprendendole alle spalle, due donne - una 55enne e una 74enne - nei giorni scorsi, ma i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto hanno individuato i due scippatori, entrambi minorenni di 16 e 17 anni. I due, con jeans, giubbotto scuro e scarpe da ginnastica, dopo aver prelevato il denaro e alcuni effetti personali delle donne, si erano disfatti delle borse abbandonandole per strada. Le donne, fortunatamente, non avevano subito lesioni.

I due malviventi, però, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza cittadine e sono stati riconosciuti anche grazie ai tratti somatici e all’abbigliamento indossato. In particolare dopo lo scippo del 10 febbraio in via Velenzuolo e poi, ancora, nel secondo l’11 febbraio in via Centola.

Rintracciati dalla squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, sono stati sottoposti a perquisizione e, nelle loro abitazioni, sono stati recuperati gli abiti indossati durante la commissione dei reati e parte della refurtiva, compreso un telefono cellulare sottratto alla seconda donna. I due giovani, un 16 enne ed un 17 enne, entrambi incensurati e residenti a Bitonto, sono stati indagati per furto con strappo, continuato ed in concorso.

Con questa attività il Commissariato, guidato dal dott. Vittorio Di Lalla, ha messo subito freno ad una nuova recrudescenza di fatti di microcriminalità che poteva creare allarme sociale.

indietro