Papa a Bari, 100 telecamere e 20 varchi con metal detector, il Questore: «Pazienza e collaborazione»

BARI - «Ai cittadini chiediamo di essere comprensivi e collaborativi», perchè la presenza domenica prossima Bari del Papa con la messa cui assisteranno anche il presidente della Repubblica e il premier, richiedono «misure di sicurezza che comporteranno alcune limitazioni per i residenti e la necessità per i fedeli di arrivare con largo anticipo».

Lo ha detto il questore di Bari, Giuseppe Bisogno, illustrando il dispositivo di sicurezza messo in campo per l'incontro della Cei «Mediterraneo Frontiera di pace» che comincia domani e che si concluderà domenica 23 con la messa con papa Francesco. «Le misure di sicurezza preventive sono state attivate da tempo, ha detto il questore, e con l’arrivo dei vescovi da domani saranno intensificate sino ad arrivare a domenica quando per le forze dell’ordine saranno impegnate complessivamente 700 persone in divisa e in borghese (ci saranno come sempre in questi eventi, tiratori scelti, artificieri, unità cinofile...), oltre a protezione civile, volontari e polizia locale».

«Non ci saranno particolari limitazioni per l’accesso all’area dove sarà celebrata la messa - ha precisato - abbiamo tanto bisogno della collaborazione della cittadinanza, forse gravata da qualche sacrificio e invitiamo tutti a segnalare in maniera tempestiva l’eventuale presenza sospetta di pacchi o valigie». E’ prevista una ventina di varchi di accesso e deflusso con metal detector e tutta l’area interessata sarà controllata anche con un centinaio di telecamere fisse e mobili. Chi non riuscirà ad arrivare in prossimità del palco allestito in piazza Libertà, potrà guardare la messa dai maxischermi che saranno collocati in vari punti. Sabato sera è stato chiesto agli esercizi commerciali di corso Vittorio Emanuele di chiudere entro la mezzanotte in modo da consentire la bonifica e la vigilanza di tutta l’area che sarà interessata dal passaggio della papamobile, tra il teatro Margherita e la piazza dinanzi alla Prefettura. All’evento di domenica è attesa la presenza di almeno 40mila fedeli.