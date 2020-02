Bari, a spasso con 5 chili di marijuana: arrestata nigeriana

BARI - A spazzo con cinque chili di marijuana. In zona «Carrassi» i poliziotti di una volante hanno arrestato la Polizia ha arrestato la 32enne nigeriana Happiness Chuka, incensurata, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante uno dei controlli su strada, hanno sorpreso la donna che aveva con sé un vistoso borsone, all’interno del quale hanno trovato 8 involucri di marijuana per un peso di circa cinque chilogrammi. La 32enne è stata accompagnata presso la Casa circondariale di Trani.