A Bari si può dare l'ultimo saluto ai nostri amici a 4 zampe: le onoranze funebri «speciali»

BARI - A Bari sbarca un vero e proprio servizio di onoranze funebri per i nostri amici a 4 zampe, con tanto di forno crematorio. È l'iniziativa lanciata da Alessandro Barile, proprietario del canile Il Rifugio degli Animali, il quale dopo 20 anni dedicati alla cura dei nostri amici pelosi, ha deciso di accompagnarli anche nell'ultimo percorso della loro vita, assicurando loro rispetto e dignità. Da qui la nascita di «Orme in Cielo» un centro servizi di cremazione dedicato agli animali da compagnia.

Cosa si fa, normalmente, quando il nostro amato animale ci abbandona? O lo si seppellisce sotto terra se possibile, o, in alternativa, lo si lascia al veterinario di fiducia e ci pensa lui. Adesso con i funerali per animali. c’è un opzione in più. La normativa sanitaria definisce, infatti, le spoglie dei nostri amici cani e gatti come "rifiuti speciali" di categoria 1 e pertanto possono essere conferiti a particolari impianti di trasformazione che riducono le varie parti del corpo in "sottoprodotti", ciascuna con destinazione diversa.

Tutto ciò nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali dichiari che l'animale morto deve essere trattato con rispetto. Questo tipo di attività sta prendendo piede in tutta Italia: l'obiettivo è realizzare luoghi dove poter salutare il proprio amato «cucciolo» con dignità, senza trattarlo come un rifiuto di cui disfarsi.

Questo tipo di «onoranze funebri speciali» funziona su chiamata: una volta che la bestiola è spirata, è possibile chiamare il pronto intervento sia che l'animale sia morto dal veterinario, sia in casa. A quel punto un team di persone interviene per portare l'animale al forno crematorio, dove le spoglie diverranno cenere e sarà possibile dare al proprio cane o gatto l'ultimo addio.