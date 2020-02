Trasporti, Giannini: «Da Fal 1 mln per lavori di sostituzione del ponte di Bari»

BARI - A Bari si aprirà un «importante cantiere» per la «sostituzione del Ponte ferroviario di via Brigata Bari». Si tratta di un investimento delle Ferrovie Appulo Lucane «pari a un milione di euro che consentirà di sostituire un ponte che non rispetta più i criteri di sicurezza, tanto che se non verrà sostituito entro la fine del 2020 si può incorrere nella sospensione dei permessi di circolazione ferroviaria. Oltre a garantire la sicurezza ferroviaria, il nuovo ponte permetterà il passaggio di convogli ferroviari PC 80 trasportanti semirimorchi, che adesso non è possibile». Lo afferma in una nota l’assessore alle Infrastrutture ed ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini. Per mettere a punto la strategia relativa all’avvio del cantiere oggi si è tenuto un incontro con Fal e Rfi.

«Nelle previsioni dell’azienda - spiega Giannini - si potrà procedere all’assegnazione dei lavori entro la metà di maggio, aprire il cantiere a luglio e ultimare i lavori entro agosto, periodo in cui diminuiscono le corse dei pendolari e non ci sono gli studenti. Poiché durante i lavori i treni fermeranno a Bari Scalo, i collegamenti con Bari Centrale verranno assicurati da corse autobus sostitutive e la necessità di portare a termine l'opera entro fine agosto deriva anche dalla volontà di non aumentare il traffico su gomma in città e creare il minimo disagio ai pendolari». «Questo importante intervento - conclude - è frutto di una proficua interazione tra i gestori delle reti, uniti dall’interesse di rendere sempre più sicura ed efficiente la circolazione ferroviaria in regione».