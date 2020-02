Bari, cadavere di clochard in capannone a «Libertà»

BARI - Il cadavere di un 50enne, quasi sicuramente un moldavo, è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi all'interno di un capannone dell'ex Set in via Brigata Bari nel rione «Libertà».

Il corpo senza vita è stato trovato da alcuni agenti delle volanti dopo l'allarme lanciato da alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con il clochard. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato il corspo esanime nel capannone e per il 50enne nnon c'era più nulla da fare in quanto, come hanno constatato anche i sanitari del 118, era già morto.

Quasi certamente il decesso è da attribuire a cause naturali ma la conferma arriverà solo dopo le indagini medico legali che sono state disposte per sgombrare il campo da ogni dibbio. Si tratta dell'ennesimA storia di abbandono che vede ancora una volta Bari teatro della morte di un senza-tetto.