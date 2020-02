Hanno abbandonato 7 cuccioli di cane: sos randagi a Conversano

CONVERSANO - Abbandonati in aperta campagna, tra Conversano e Rutigliano, da un padroncino che ha voluto disfarsi di ben 7 cuccioli meticci e come sempre più spesso accade, li ha abbandonati. Il ritrovamento dei piccoli, apparsi disorientati e affamati, è avvenuto ad opera di alcuni volontari. I cuccioli erano stipati in una cassetta in plastica, di quelle per trasportare la verdura, con sopra un materassino in gomma per la ginnastica.

Sono stati i guaiti dei cuccioli ad attirare l’attenzione. I ragazzi hanno prelevato la cucciolata e contattato il servizio veterinario della Asl Ba che l’ha presa in carico. I cagnolini saranno visitati, curati e sarà inserito loro il microchip prima di essere accompagnati in un canile autorizzato per essere adottati. Stando a una prima visita dei veterinari i cuccioli, quattro maschi e tre femmine, hanno tra le quattro e le sei settimane e sono meticci. Il Comune ricorda che l’abbandono di animali è un reato e di conseguenza verrà avviata un’indagine per tentare di risalire all’autore. Sarà anche verificata la presenza di telecamere private. Questo è l’ultimo di una serie di abbandoni di cuccioli che, causa il sovraffollamento, non riescono a trovare posto nei canili e rifugi pubblici o convenzionati.

La scorsa settimana, sulla via vecchia per Pozzovivo, un gruppo di volontari, guidato da Valentina Palanca, ha recuperato altri undici cuccioli di maremmano. Hanno tutti poco più di due mesi di vita e sono stati subito presi in cura da Valentina in una struttura a Mola, dove alcuni volontari si prendono cura di animali domestici abbandonati e sottratti a maltrattamenti. I cuccioli ora stanno bene e attendono che qualche premuroso li adotti. Di pari passo, i volontari hanno promosso una raccolta fondi online per sostenere l’iniziativa: «Ci occupiamo di diverse specie senza nessuna distinzione - è il loro messaggio-appello -: cani e gatti abbandonati e maltrattati prevalentemente, ma nonostante questo la nostra famiglia ospita e salva animali dalla macellazione e dallo sfruttamento senza fare nessuna distinzione di specie. Le spese che raccogliamo vengono destinate al mantenimento della struttura e i mangimi».