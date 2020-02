Bari, gli addetti al Cup se ne vanno con la gente in fila. Gli utenti chiamano Emiliano: «Indagine interna»

Oggi alcuni cittadini hanno segnalato al Presidente Michele Emiliano un grave disservizio al Cup dell’Ospedale San Paolo. In particolare i cittadini hanno segnalato che, mentre erano presenti molti utenti, tutti gli operatori hanno chiuso gli sportelli senza apparente motivo. L’Asl Bari, su sollecitazione del Presidente, ha avviato una indagiine disciplinare-

Secondo quanto si è appreso, pare che questa mattina alcuni operatori si siano allontanati dallo sportello mentre dall’altra parte c’era una lunga fila di persone in attesa. Raccolte a verbale le proteste e le segnalazioni di alcuni cittadini presenti, la Direzione Generale ha immediatamente affidato la questione all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari perché verifichi i fatti e accerti se ci sono gli estremi per una sanzione, così come contrattualmente previsto.

Sul tema è intervenuto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «Non possiamo accettare che i comportamenti inappropriati da parte di qualche operatore allo sportello, di fronte ad una fila di persone in attesa, gettino un’ombra su tutta la Sanità Pubblica e sui tanti dipendenti che quotidianamente fanno il loro lavoro con coscienza e abnegazione. Per questo sono sicuro che la ASL accerterà rapidamente se le lamentele di quei cittadini siano fondate e, nel caso, adotterà i dovuti provvedimenti previsti in questi casi».

Laricchia (M5S): 5 anni di assessorato inesistente - «Quanto denunciato da Emiliano sui presunti disservizi al CUP dell’ospedale San Paolo dimostra come è ridotta la nostra sanità dopo cinque anni di assessorato inesistente. È gravissimo che i cittadini pensino che l’unico modo per risolvere il problema sia telefonare a lui invece di denunciare la chiusura apparentemente immotivata degli sportelli al dg della ASL o agli organi preposti. Ancora più grave è che Emiliano se ne vanti e si faccia campagna elettorale su quei dipendenti su cui è stata avviata una indagine interna, di cui chiederemo a breve l’esito, senza prima sapere cosa sia successo. Ci aspettiamo una dura presa di posizione da parte del dg Sanguedolce nei confronti dell’ingerenza dell’assessore. Da anni denunciamo i disservizi ai Cup e chiediamo impegni concreti della Giunta contro le agende chiuse che, lo ricordiamo, sono illegali. Niente è stato fatto, ma si sa in vista della campagna elettorale si risvegliano le coscienze e si aprono gli occhi. Dopo anni in cui si è guardato dall’altra parte». Lo ha dichiarato Antonella Laricchia, presidente del gruppo consiliare M5S in Regione.