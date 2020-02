Bari, troupe del Tgr Rai aggredita a Japigia: minacciati nella zona del clan

BARI - Una troupe della Tgr Puglia è stata aggredita stamattina mentre filmava i controlli delle forze di polizia al rione Japigia di Bari. Autore dell’aggressione un uomo di 45 anni che ha invitato la troupe ad andare via dal quartiere. Oltre alle minacce, l’uomo ha dato un paio di pugni ad un finestrino ed ha danneggiato uno specchietto retrovisore dell’auto su cui si trovavano un giornalista e il telecineoperatore.

Sull'aggressione «l'Associazione della Stampa di Puglia esprime sostegno al Comitato di Redazione della Tgr Puglia e a tutti i giornalisti del Tg Rai regionale». «Il sindacato dei giornalisti pugliesi, ringraziando le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento, si appella alla Prefettura - è detto in una nota - perché si faccia immediata chiarezza sul caso: i gravi episodi di giornalisti minacciati sono all’ordine del giorno ed è intollerabile che vi siano residenti o addirittura clan che si permettano di decidere come, quando e se debba essere garantito ai cittadini il diritto all’informazione e ai cronisti il diritto-dovere ad esercitare la libertà di stampa, entrambi tutelati dalla Costituzione».