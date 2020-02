Bari, assalto ad un tir in zona stadio: rapinatori in fuga. Traffico in tilt

BARI - Un commando di malviventi ha assaltato un tir in zona stadio a Bari. Stando ad una prima ricostruzione avrebbero fermato l'autotrasportatore e si sarebbero allontanati con il mezzo. La polizia ha poi recuperato la merce e il tir, e tratto in salvo l'uomo ritrovato a distanza. I rapinatori sono scappati. Indagini in corso. Traffico in tilt: lunghe code sulla Bari-Bitritto.