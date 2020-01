A Rutigliano parte la pedalata naturalistica in sella alle mountain bike

BARI - Domani, domenica 19 gennaio, ci sarà una pedalata in mountain bike nell'agro di Rutigliano che attraverserà i punti di interesse naturalistico, storico e archelogico della città e dintorni. In particolare: la chiesetta della Madonna della Stella, Masseria Purgatorio, la chiesetta rupestre di Sant’Apollinare (uno dei monumenti del genere più antichi di tutta la Puglia), la Masseria fortificata Panicelli e, per finire, il Vallone Guidotti e la chiesetta della Santissima Annunziata. Ritrovo alle 8, davanti al bar Infinity, in via Noicattaro 132. Il percorso, per adulti e bambini, è classificato come «mediamente impegnativo». L’appuntamento, intitolato «A Sant’Antonio fischia e pedala con noi», è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica «Azetium Bikers». Per informazioni telefonare al 347/4706020.