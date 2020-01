Polignano: «A Grotta Palazzese via scala e canna fumaria». Il gestore: «Tutto regolare»

Le strade tra il Comune di Polignano e l’imprenditore Modesto Scagliusi si incrociano ancora. I terreni di Costa Ripagnola tra Cozze e Polignano sui quali insistono i trulli che, in base a un contestato progetto, dovrebbero essere ristrutturati per trasformarsi in un resort di lusso, non c’entrano. Questa storia ruota intorno al gioiello gestito sempre da Scagliusi, Grotta Palazzese, sul quale l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Vitto non sembra fare sconti. Il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Polignano il 13 gennaio scorso ha firmato un’ordinanza di «ripristino dello stato dei luoghi» notificata alla proprietaria e al noto imprenditore, amministratore unico della «Hotel Grotta Palazzese», nonché gestore del ristorante in forza di un contratto di locazione firmato nel 2008. Toccherà a loro «entro e non oltre 90 giorni», nonché «a propria cura e spese», ripristinare i luoghi. Ma il provvedimento non è definitivo e Scagliusi ritiene di avere molti argomenti a suo favore per confermare la piena legittimità della situazione, fa sapere attraverso i suoi legali.

Continua a leggere sull'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale