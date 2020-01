Ninodangelo, il cucciolo de «Il mio viaggio a New York» sbarca a Bari: la foto in via Sparano

BARI - «Il mio viaggio a New York» sbarca a Bari: ecco Ninodangelo, il cagnolino del giornalista campano Piero Armenti, titolare della famosissima pagina Facebook (diventata un’agenzia di viaggi) immortalato in via Sparano, che annuncia al popolo del web il suo arrivo nel capoluogo pugliese. A fugare ogni dubbio ci pensa anche questa foto del cucciolo davanti a un grandissimo panzerotto.

Piero è ormai famoso in tutto il mondo, vive dal 2011 a New York e ha girato tutti i continenti raccontando in prima persona le prelibatezze culinarie di ogni città che ha visitato. Che non sia anche la volta di Bari?