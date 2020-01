Terlizzi «gemellata» con Montecarlo: sindaco Gemmato invita Alberto di Monaco

TERLIZZI - Il Comune di Terlizzi farà parte dell’associazione «Sites historiques Grimaldi de Monaco», l’ente internazionale che riunisce tutte le città e i siti storicamente governati dalla famiglia monegasca.

Il sindaco Ninni Gemmato ha formalizzato l’istanza di adesione all’associazione dopo avere ricevuto l’invito da parte di Fulvio Gazzola, suo omologo del Comune di Dolceacqua (in provincia di Imperia). Quest’ultimo sta completando un lungo lavoro di ricostruzione e documentazione storica, riunendo all’interno di un unico contenitore culturale tutte le località legate alla dinastia dei Grimaldi.

L'associazione Siti Storici Grimaldi ha come obiettivo proprio quello di promuovere gli antichi legami che uniscono la Francia, l'Italia e il Principato di Monaco, favorendo scambi culturali e flussi turistici. In Italia sono solo 17 i comuni che vantano una storia condivisa con la famiglia Grimaldi e Terlizzi è tra quelli che offre spunti interessanti. La città dei fiori è una delle pochissime realtà in Puglia a vantare una fortissima contaminazione feudale col Principato.

Le vicende risalgono al 1533, epoca in cui il paese fu governato dal principe Onorato Grimaldi di Monaco in persona, in qualità di arciprete-governatore. Una vicenda umana e politica intensa che terminò in maniera drammatica con l’assassinio del principe monegasco proprio nelle strade di Terlizzi, nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie. La salma del principe fu sepolta nell’antica Cattedrale di San Michele Arcangelo, poi distrutta nel 1782.

Ancora oggi sulla facciata della Cattedrale terlizzese fa bella mostra lo stemma scolpito del Principato di Monaco, mentre è possibile ammirare l'antica Cattedrale in una tela conservata nella biblioteca del palazzo dei principi Grimaldi a Monaco. Essere parte di un’associazione ufficiale dei Grimaldi per Terlizzi si traduce nella possibilità di aprire un nuovo canale di visibilità commerciale e turistica.

Spiega così questa scelta il sindaco Gemmato: «Fare parte dell’associazione Siti Storici Grimaldi significa sintonizzarsi con un pezzo del nostro passato, attribuire un racconto a elementi importanti del nostro patrimonio architettonico, rivivere parte delle nostre origini e chissà magari scoprire familiarità inattese con altre città italiane e francesi». Non a caso si lavora già per mettere in cantiere una visita ufficiale a Terlizzi del principe Alberto di Monaco (che vi è già stato nel 1987).