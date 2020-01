Bari, bancarotta e false assunzioni: scarcerato console onorario Marocco

Il Tribunale del Riesame di Bari, accogliendo l’istanza formulata dai difensori, gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Pasquale Misciagna, ha disposto la scarcerazione di Vincenzo Abbinante, console onorario del Marocco, che per un anno non potrà amministrare società. Abbinante era stato condotto in carcere su disposizione del gip, in seguito alla bancarotta della Prestigia Srl, società di cui lui era amministratore di fatto, dichiarata fallita. Il crac fu dovuto a distrazione di somme e intermediazione di manodopera.

La difesa ha documentato il ruolo di semplice dipendente del console Abbinante, ribadendo, oltre alla mancanza di interventi gestionali sulle scelte societarie, la correttezza del suo operato. «Non è scritto da nessuna parte che ad ogni contestazione di tipo penale debba corrispondere una misura cautelare - dichiara l'avvocato Sisto - il carcere preventivo deve costituire una necessità assoluta e non come troppo spesso accade, una vera e propria anticipazione della pena, disposta prima che l’imputato si possa difendere»