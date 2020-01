Bari, lettrice morta in rogo appartamento: domani l'autopsia

BARI - Sarà compiuta domani l’autopsia sul corpo di Angela Lee, la lettrice d’inglese di 55 anni, dell’università di Bari, morta sabato pomeriggio in seguito a un rogo che si è sviluppato, per cause da accertare, nel suo appartamento in via Quintino Sella a Bari. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’innesco delle fiamme che, a quanto pare, hanno colto di sorpresa la donna. Angela Lee era molto amata dai suoi studenti e stimata dai colleghi.

