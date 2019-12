Valenzano, stabilizzati 23 lavoratori Innovapuglia. Emiliano: «Ridurremo liste d'attesa»

Questa mattina, nella sede di Valenzano e alla presenza del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del consiglio di amministrazione presieduto da Giuseppe Tiani, 23 lavoratori della società in house della Regione, InnovaPuglia, sono stati stabilizzati e hanno firmato il nuovo contratto a tempo indeterminato.

«Qualche mese fa - ha detto Emiliano - sono venuto qui in visita e, ovviamente, una delle tante questioni che i nostri collaboratori di InnovaPuglia mi avevano posto è stata quella della stabilità del loro posto di lavoro. Questa società solo pochi anni fa era purtroppo fondata sul lavoro interinale, rapporti di lavoro precari e questo non va bene perché questa è una centrale di appalto molto importante, diventerà a breve la centrale di appalto più importante d’Italia perché le cose stanno migliorando. E, ovviamente, la stabilità del posto di lavoro e la libertà di chi ci lavora è importantissima. Da oggi potranno votare chi gli pare perché non dovranno raccomandarsi con nessuno, esattamente il contrario di quello che qualche ingenuo sta dicendo in questi giorni. Perché un lavoratore a tempo indeterminato è libero, mentre un precario resta appeso».

«Il primo atto che abbiamo fatto - ha aggiunto Tiani - è stato quello di stabilizzare i contratti a tempo determinato, obiettivo che la Regione Puglia e il presidente Emiliano ci avevano posto. Lo facciamo a fine anno perché sono i contratti in scadenza e diamo certezze a 23 famiglie. Un segnale importante perché questa è una delle aziende più prestigiose che fanno capo alla Regione. Vogliamo fare crescere e rilanciare la società, farla crescere e migliorare le eccellenze che già ci sono, in modo da avviare un percorso virtuoso che potrà portare a nuovi posti di lavoro. Da noi dipendono le procedure di gare d’appalto della pubblica amministrazione, vogliamo renderle efficienti per fare arrivare servizi migliori ai pugliesi».

EMILIANO: RIDURREMO LE LISTE D'ATTESA - «InnovaPuglia è una società importante quanto una banca, maneggia miliardi di euro. Nel 2020 InnovaPuglia crescerà moltissimo e darà un contributo enorme alla Regione Puglia perché, attraverso i risparmi che avremo sulle gare di appalto centralizzate, potremo assumere nuovo personale in sanità», lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’incontro che si è svolto questa mattina a Valenzano per la stabilizzazione di 23 lavoratori di InnovaPuglia.

«Faremo sempre più equilibrio - ha proseguito Emiliano - e diminuiremo le liste di attesa a partire proprio da Innovapuglia, perché nel momento in cui avremo più personale e più specialisti avremo la possibilità di abbattere i tempi di attesa. E più in generale faremo selezione delle buone aziende, perché anche questo è il compito di InnovaPuglia: selezionare le aziende innovative che possono offrirci nuovi servizi».