Concertone di Capodanno a Bari, ecco il cantiere per il grande palco: i divieti

BARI - Il grande palco, destinato ad ospitare il concertone di fine anno, comincia a prendere forma in piazza Prefettura, di fronte a palazzo di Città e al teatro Piccinni di Bari e scattano anche i primi divieti di sosta e di transito. Per limitare i disagi al traffico causati dalla chiusura parziale di corso Vittorio Emanuele, da questa mattina sarà creata una serpentina che passa davanti alla Prefettura.

Fino alle 6 di giovedì 2 gennaio è istituito il divieto di fermata su piazza Prefettura; corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra le vie Cairoli e Andrea da Bari; via Piccinni, tratto compreso tra le vie Andrea da Bari e Cairoli.

Dalla mezzanotte di oggi fino al 1° gennaio divieto di fermata in piazza Massari e piazza Federico II di Svevia; inoltre divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele fra le vie Andrea da Bari e Cairoli ma doppio senso di circolazione nell’area senza cantiere di piazza Prefettura. Da domani divieto di fermata e di transito pure su via Cairoli, fra le vie Piccinni e corso Vittorio Emanuele. I problemi per gli automobilisti saranno più pesanti nella giornata di martedì. Dalle 14 è istituito il divieto di fermata su una serie di strade: corso Vittorio Emanuele tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari; via Marchese di Montrone tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele; via Andrea da Bari tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele; via Melo tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele; via B. Petrone; corso Cavour tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; strada Palazzo dell’Intendenza; via Boemondo; via Piccinni tra corso Cavour e via Marchese di Montrone; corso De Tullio, lato mare, tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari; via De Rossi tra via Crisanzio e il civico 213; via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia. Il 31 dicembre non si potrà neppure circolare su queste strade: corso Vittorio Emanuele tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari; via San Francesco D’Assisi tra via Oriani e piazza Massari; via De Rossi tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele; via Cairoli tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele; via Roberto da Bari tra via Abate Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni; via Melo tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele; via B. Petrone; via Lombardi (eccetto veicoli diretti all’Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla); via Villari tra via Lombardi e piazza Massari; via Piccinni tra corso Cavour e via Marchese di Montrone.

È stata comunque riservata un’area per il parcheggio delle automobili munite di contrassegno a servizio dei disabili. Le aree di sosta sono sul molo San Nicola, ambo i lati, tratto con direzione di marcia compresa tra il lungomare Di Crollalanza e il palo della pubblica illuminazione posto al centro dell’area di svolta a sinistra, e su corso Vittorio Emanuele tra via Latilla e piazza Garibaldi (lato numerazione dispari).

GLI OSPITI CONCERTONE - Per il secondo anno consecutivo lo spettacolo di musica e colori andrà in diretta su Canale 5. Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l’evento sarà all’insegna della grande musica italiana, presentato da Federica Panicucci, indiscussa regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset. A partire dalle 21 sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme agli idoli dei più giovani che hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Con loro, i talenti rivelazione dell’ultima stagione musicale. Il cast è formato da nomi di primo piano: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage. A farsi applaudire dal pubblico saranno anche i ragazzi della scuola di «Amici», che si esibiranno in una performance di canto e ballo. Insieme a Federica Panicucci sul palco e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, a raccontare la lunga notte saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba. L’evento sarà trasmesso in diretta su Canale5 e, in contemporanea, su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.