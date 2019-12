Terlizzi, asl Bari inaugura nuovo ambulatorio per terapia del dolore

BARI - Un ambulatorio dedicato a cure palliative e terapia del dolore sarà attivato da gennaio nell’Ospedale di Terlizzi (Bari). Ne dà notizia l’ASl Bari evidenziando che l’ambulatorio, diretto dal medico anestesista Felice Spaccavento, si occuperà di garantire specifiche prestazioni che accompagnano i pazienti oncologici e non, nella gestione del dolore, con un servizio che fa parte integrante dell’Unità Semplice di Fragilità e Complessità Assistenziale della stessa Asl. Inoltre, l’ambulatorio si occuperà di terapia antalgica per la presa in carico di pazienti con dolore cronico, dolore associato agli effetti della chemioterapia, dolore legato a malattie neurologiche come Sla, Sclerosi Multipla, Parkinson e Malattie rare del bambino.

Il nuovo servizio sarà anche un punto di riferimento per la prescrizione di cannabis terapeutica secondo la normativa vigente. Nello stesso progetto rientra la logica dell’Ospedale "portato a casa del paziente», che offrirà un servizio dinamico in grado di garantire numerosi interventi direttamente al domicilio dei pazienti.

A Terlizzi lavoreranno sei infermieri specializzati, e l'ambulatorio sarà aperto mercoledì pomeriggio e venerdì mattina, con accesso attraverso prenotazione al Cup: servirà un bacino di utenza distribuito principalmente tra Molfetta, Terlizzi, Giovinazzo, Ruvo e Corato, ma anche a disposizione di pazienti provenienti da centri fuori provincia e regione.