Bari, ubriaco guida contromano via De Giosa: denunciato. «Tragedia sfiorata»

ha percorso contromano via De Giosa verso piazza Luigi di Savoia alla guida dia una jeep: un giovane di 23 anni è stato denunciato dalla Polizia locale per aver guidato in stato ebbrezza avendo un tasso alcolemico tre volte superiore a quello previsto dalla norma.

E' accaduto intorno all'1.30 della notte di Santo Stefano quando una pattuglia della Polizia locale è riuscita ad intercettare in via De Giosa una Jeep che procedeva contromano e che si dirigeva verso Piazza Luigi di Savoia. A bordo, oltre a delle giovani donne passeggere, un conducente 23 enne che è stato sorpreso in evidente stato di ebbrezza.

«Ancora una volta, grazie alla professionalità ed alla prontezza dei nostri agenti e di una nostra ufficiale - precisa il comandante della Polizia locale, generale Michele Palumbo - siamo riusciti probabilmente salvare delle vite umane nelle giornate di festa. In questo caso, i giovani, tutti con meno di 25 anni, reduci da una festa, viaggiavano a bordo di una fiammante autovettura senza preventivamente sincerarsi della condizioni psicofisiche del conducente. I nostri controlli continueranno senza soluzione di continuità: non vogliamo (e nessuno lo vorrebbe !) che le giornate di festa si trasformino in momenti di tragedia per tante mamme e papà».