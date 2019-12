Il 24 dicembre dei baresi: tutto esaurito in centro tra aperitivi, auguri e regali

BARI - Vigilia di Natale a Bari: tutto esaurito in centro. Come ogni anno un fiume di baresi si è riversato in strada tra Murattiano e Lungomare alla ricerca degli ultimi regali ma soprattutto per scambiarsi pensieri e abbracci. Le strade e le piazze del centro sono state popolate per tutta la mattina da un via vai continuo di persone tra auguri, aperitivi e saluti a chi è ritornato in città per le Feste. E non sono mancati neppure gli auguri del sindaco Antonio Decaro, che in un post su Facebook, ha celebrato la Vigilia, mostrando via Sparano colma di gente, con una foto scattata dall'alto, a poca distanza da Palazzo Mincuzzi.

Da via Sparano al lungomare, passando per i vicoli della città vecchia: focacce, panini, spritz e non solo. È il classico menu al quale si aggiungono gli spettacoli e la musica dal vivo proposta da numerosi locali, tenendo presente dell'ordinanza che vietava dj set e bottiglie di vetro, emessa dal Comune nei giorni scorsi.