Bari, Antonia Bellomo è il nuovo Prefetto

BARI - Cambio al vertice in Prefettura. È stata nominata nuovo Prefetto la dottoressa Antonia Bellomo, al momento a Taranto da appena otto mesi. Subentra a Marilisa Magno, che aveva già rivolto il suo commiato lo scorso novembre.

La Bellomo ha già svolto incarichi dirigenziali in Prefettura a Bari e vi tornerà tra 2 settimane. È stata anche sub commissario per gli adempimenti all'istituzione della provincia Bat. Prima di Taranto è stata Prefetto a Matera.