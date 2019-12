Bari, furto in un ristorante al Libertà: arrestati 3 pregiudicati

BARI - Tentano di rubare in un ristorante: arrestati in 3 dalla polizia. Si tratta di un gruppo di pregiudicati georgiani di 33 anni, 32 anni e 27 anni che sabato notte, al quartiere Libertà, hanno fatto irruzione in un locale del quartiere. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato all’interno del ristorante due persone; la terza, rintracciata a pochi metri dall’ingresso, è stata fermata dopo un breve inseguimento a piedi. Recuperata la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.