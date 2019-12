Monopoli, si schianta con la moto contro un'auto: muore 51enne

MONOPOLI - Finisce con la moto contro un’auto e muore nonostante il tempestivo intervento del 118. La vittima è Giuseppe Garganese, 51 anni, monopolitano, meccanico di motociclette in contrada San Bartolomeo.

A causa dell’impatto, ha perso sangue dalla testa ed è andato in coma. È deceduto dopo 3 ore all’Ospedale «San Giacomo» per le ferite riportate nell’urto con un’Alfa Romeo 147 che sbucava dall’incrocio di via Arenazza. Alla guida della moto di grossa cilindrata, una Suzuki GSX-R, di colore blu, 600 di cilindrata, viaggiava in via Lagravinese, alla periferia occidentale della città, in direzione di Conversano.

Lo scontro tra l’auto e la moto ha fatto cadere rovinosamente sull’asfalto Garganese e la moto è scivolata via 10 metri più in là, sull’altra corsia. Le condizioni del centauro sono apparse subito critiche. Illesi gli occupanti dell’auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia che hanno circoscritto l’area ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e a risalire alle eventuali responsabilità.

È stato un fine settimana «nero» dal punto di vista della circolazione stradale, a Monopoli. Tre incidenti in tre giorni, di cui l’ultimo mortale.

Il primo venerdì notte, in via Baione, una Toyota Yaris con a bordo due ventenni si è ribaltata su un lato a centro strada. Mentre sabato notte, intorno a mezzanotte, prima del Capitolo, in zona Via Traiana, un’auto si è adagiata su un canale di acque reflue. Alla guida una donna. In questi ultimi casi gli occupanti sono usciti illesi. L’intervento della Volante del commissariato ha permesso i rilievi. I conducenti in tutti e due i casi sono stati multati per eccesso di velocità. Negativi all’alcoltest.