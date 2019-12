Tentarono rapine a Palo del Colle e Grumo, ma i colpi fallirono: identificati e arrestati 2 baresi

I carabinieri di Palo del Colle (Ba) hanno arrestato un 33enne, M.D., e un 21enne, D.N.G., del quartiere San Paolo di Bari, perché responsabili di tentata rapina in concorso. Il 19 settembre scorso, intorno alle 19.40, due individui si erano introdotti in una tabaccheria di Palo del Colle, con il volto coperto e una pistola in mano, minacciando il titolare, ma non erano riusciti a portare a termine il colpo perché quest'ultimo era protetto da un vetro blindato, e si erano allontanati a bordo di un'auto guidata da un terzo complice. Dopodiché, alle 20.10, avevano raggiunto un supermercato di Grumo Appula: a piedi stavano andando verso l'ingresso, dal parcheggio, ma avevano desistito dopo l'arrivo di alcuni clienti. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati individuati. D.M. è stato condotto in carcere perché già con precedenti, per il 21enne sono scattati invece i domiciliari. Si indaga ancora per identificare il terzo complice.