Giornalisti: Fnsi, sabato omaggio a Megalizzi a Bari

BARI - La figura di Antonio Megalizzi, giornalista europeo della pace, ucciso lo scorso 11 dicembre a Strasburgo in un attentato terroristico, sarà ricordata sabato 14 dicembre a Bari con una iniziativa nazionale promossa dalla Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) e l’Associazione della Stampa di Puglia. Per l'occazione, presso la Sala degli Ulivi del Centro congressi Aeroporti Puglia, interverranno Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi, con i giornalisti Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo, e il sindaco Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci. Durante l'incontro sarà presentato un appello ai sindaci per la piena applicazione dell’articolo 21 della Costituzione.

L’iniziativa costituisce l’evento conclusivo dell’ottavo congresso del sindacato dei giornalisti pugliesi (13-14 dicembre, tema «Diritto di cronaca, Diritto al lavoro»). Sono previsti i saluti dei presidenti del Consiglio regionale, Mario Loizzo e della Giunta, Michele Emiliano, e dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil. Con Lorusso e Giulietti, ai lavori parteciperanno la presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni e il presidente della Casagit, Daniele Cerrato, oltre al presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, Piero Ricci. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul profilo Facebook di Assostampa Puglia.