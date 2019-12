Bitonto, passeggia in centro con la droga nella borsa della spesa: arrestato

I carabinieri di Bitonto (Ba) hanno arrestato l'altra sera un 44enne pregiudicato del luogo, C.M., con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia ha notato l'uomo che camminava con atteggiamento sospetto tra i vicoli del centro, con una borsa per la spesa tra le mani. Alla vista dei militari l'uomo ha accelerato il passo per eludere il controllo, ma è stato immediatamente fermato e perquisito. Aveva con sé hashish per 6 grammi, e nella borsa 150 bustine di marijuana, 300 grammi in tutto. L'uomo si trova ai domiciliari.