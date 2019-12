Bari, sosta selvaggia per la movida: 50 multe nella zona Umbertina

Una cinquantina di multe sono state fatte la notte della vigilia dell'Immacolata dagli agenti della Polizia locale nel quartiere Madonnella ad auto parcheggiate in divieto di sosta o che che ostruivano attraversamenti pedonali e scivoli utilizzati dai disabili. Gli agenti sono intervenuti in diverse strade del quartiere sanzionando decine di vettura lasciate probabilmente dal popolo della movida che affolla le zone dell'Umbertino.

E sempre la notte dell'Immacolata, in città si sono registrati quattro incidenti stradali per fortuna quasi tutti senza feriti gravi, tranne un codice rosso ricoverato al pronto soccorso del Policlinico: una delle persone coinvolte è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza perché trovata con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.