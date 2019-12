L'auto di Fantozzi spunta ad Acquaviva: addobbo natalizio o ironica trovata?

BARI - Ad Acquaviva delle Fonti spunta la celebre auto di Fantozzi ed è subito polemica. La macchina, come si vede in foto, è stata piazzata nel centro di Piazza Garibaldi e non è passata inosservata ai cittadini che sul web hanno iniziato a domandarsi per quale motivo fosse stata "parcheggiata" proprio lì. C'è chi ha pensato ad una simpatica trovata, chi invece l'ha ribattezzato come originale addobbo natalizio. Eppure tutto tace da parte dell'amministrazione che non ha ancora svelato il mistero su questa opera di fantozziana memoria.