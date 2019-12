Bari, infrastrutture a Bari: 3 quartieri verso liberazione dai binari

«Abbiamo fatto un punto della situazione relativa sia ai progetti, sia all’avanzamento di opere strategiche. Abbiamo affrontato il tema della statale16, siamo in dirittura di arrivo, il tracciato è quello originario tranne qualche piccolo aggiustamento nei singoli territori sulla base delle richieste che arrivano dai sindaci». Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine dell’incontro con la ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, in città per fare il punto sugli investimenti nel settore anche con il governatore Michele Emiliano.

«Abbiamo parlato anche dello stato di avanzamento dei lavori della variante a sud delle Ferrovie dello Stato, si stanno completando le opere complementari, tra qualche mese il ministro verrà qui per la posa della prima pietra della variante vera e propria: finalmente saranno spostati i binari da San Giorgio sino alla stazione centrale, liberando la città».

Per la cosiddetta "camionale", servono altri 88 milioni, fermo restando che saranno appaltati stralci con le risorse disponibili. «Abbiamo chiesto conferma sulla volontà del governo insieme a Fsi - ha aggiunto Decaro - di procedere speditamente con la variante a nord delle ferrovie per liberare dai binari Palese e Santo Spirito, ci è stato confermato che ci sono le risorse per fare il progetto esecutivo e subito dopo troveremo le risorse per appaltare i lavori. Poi ci siamo soffermati sul trasporto pubblico, sarà finanziato l’acquisto di nuovi bus e partiranno i lavori per il terminal bus extraurbano. Finalmente anche questa città, come tutte le città europee, avrà un terminal vicino alla stazione ferroviaria per creare intermodalità tra chi usa auto e chi usa treno».