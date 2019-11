Bitritto, sala giochi teatro di liti e ferimenti: chiusa per 7 giorni

Il Questore di Bari ha disposto la chiusura per sette giorni di una sala giochi a Bitritto (Ba). Il provvedimento è scattato dopo una serie di episodi che hanno sollevato l'allarme, anche a causa della presenza all'interno di più pregiudicati. Nel 2017 la saracinesca del locale fu colpita da una raffica di proiettili, e poche settimane fa all'interno della sala giochi è scoppiata una lite tra ragazzi, uno dei quali è rimasto ferito con colpi d'arma da taglio. Pertanto non essendoci neanche l'autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, la sala giochi è stata chiusa per 7 giorni.