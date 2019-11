Irccs Castellana Grotte, dg non poteva farsi rimborsare le spese legali: condannato

Le spese legali per la sua difesa nel maxiprocesso su nomine e voti nella sanità pugliese non potevano essere pagate dall’Irccs di Castellana, perché una delle due accuse che gli venivano mosse (e dalle quali è stato assolto con formula piena) si riferiva proprio alla fase precedente alla nomina a direttore amministrativo. Per questo la Corte dei conti ha condannato l’attuale direttore generale dell’Irccs, Tommaso Stallone, a risarcire l’ospedale con 24mila euro. Insieme a lui dovranno pagare il dg di allora, Nicola Pansini, e la dirigente che ha istruito la pratica.

La decisione dei giudici contabili è scivolosa dal punto di vista amministrativo, perché - sebbene il contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie non preveda un meccanismo automatico di decadenza in caso di condanna erariale (scatta solo per alcune fattispecie di reato) -, la Regione dovrà ora verificare se il danno contestato a Stallone (a titolo di colpa grave) sia eventualmente riconducibile alla violazione di uno degli obblighi in capo al manager. Gli uffici dell’assessorato hanno infatti il compito di vigilare sull’«eventuale violazione di norme di finanza pubblica» da parte del manager, segnalandole al capo dipartimento che a sua volta riferisce all’assessore per poi - eventualmente - chiedere alla giunta la dichiarazione di decadenza

La storia che riguarda Stallone risale all’indagine portata avanti nel 2009 dai pm baresi Desirèe Digeronimo, Marcello Quercia e Francesco Bretone. Uno dei tanti capi di imputazione era relativo alle presunte pressioni che l’allora assessore Alberto Tedesco (di cui fu chiesto l’arresto) avrebbe fatto sui direttori generali per ottenere nomine di persone a lui gradite. Tra loro c’era, appunto, Tommaso Stallone, che rispondeva anche di due episodi di abuso di ufficio: uno dei quali era relativo appunto al procedimento per essere nominato direttore amministrativo dell’Irccs di Castellana. Accuse che sono cadute, nel 2015, con formula piena («per non aver commesso il fatto»).

Tuttavia, nel 2016, sulla base di un esposto anonimo, la Finanza ha segnalato alla Corte dei conti che per quel processo Stallone ha chiesto e ottenuto il rimborso di una parcella per assistenza legale di circa 41mila euro più Iva. Solo che, secondo l’accusa erariale sostenuta dal vice-procuratore Cosmo Sciancalepore, il manager «ha subìto un procedimento penale con riferimento a fatti per nulla connessi alle funzioni espletate presso l’Istituto, bensì per fatti precedenti alla sua assoluzione»: e questo in particolare per la seconda accusa di falso, per la quale «non sussiste alcun collegamento dei fatti contestati con l’espletamento del servizio» a Castellana. E per questo, l’accusa ha considerato il danno solo per il 50% dell’importo pagato al difensore di Stallone.

I giudici contabili pugliesi (presidente Orefice, relatore Raeli) hanno condiviso questa impostazione. È irrilevante, hanno scritto, che l’allora direttore generale Pansini non avesse mai avuto una richiesta esplicita di rimborso da Stallone, e che la dirigente abbia applicato una norma del contratto. I tre - è detto in sentenza - «si sono limitati a prendere atto della richiesta di rimborso sulla base del semplice dato della corresponsione delle spese legali senza porre in essere i doverosi accertamenti per fatti che erano di diretta conoscenza né tanto meno (lo ha fatto, ndr) il dott. Stallone che ne era il diretto beneficiario». E dunque ora l’Irccs dovrà recuperare 6.800 euro (più rivalutazione e interessi) da ciascuno dei tre condannati.

LA PRECISAZIONE DI STALLONE - “Ho già incaricato il mio difensore di proporre appello nei confronti della sentenza di primo grado”. È quanto dice il direttore generale dell’Irccs di Castellana, Tommaso Stallone, in merito alla sentenza di primo grado. “SGiova osservare che il rimborso effettuato al difensore si riferisce agli oneri di difesa in un giudizio penale - in esito al quale sono stato assolto con formula piena - concernente più fatti contestati, verificatisi in periodi successivi.

A tenore della sentenza della Corte dei Conti, per il rimborso delle spese legali si sarebbe dovuto scomporre il compenso per l’attività difensiva, unica nello stesso processo, e stralciare una parte delle spese per riferirle ad uno dei capi di imputazione relativo ad un periodo antecedente all’assunzione della carica. D’altra parte, anche quel capo di imputazione aveva ad oggetto un fatto (verificatosi, secondo la contestazione penale, il giorno stesso della nomina) comunque connesso alla carica”.

“La sentenza in questione - conclude Stallone - ha ad oggetto delibere assunte da un altro direttore generale dell’Irccs, mio predecessore, che aveva adottato la delibera di rimborso delle spese legali. Di conseguenza, non si ritiene che la Regione debba ora verificare “se il danno contestato a Stallone (a titolo di colpa grave) sia riconducibile alla violazione di uno degli obblighi in capo al manager”, come invece ritiene l’articolo”.