Regione Puglia, l’ira di Odg e sindacato: «Cercano addetto non giornalista»

BARI - «O si riformulano le attività oppure si introduce come requisito l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti": è quanto afferma l’Ordine dei giornalisti della Puglia in merito all’avviso interno di mobilità per due unità di personale del Consiglio regionale pugliese, per lo svolgimento di attività di supporto alla sezione informazione e stampa. "Nell’avviso - spiega l’Odg - si cercano unità di personale per attività che sono proprie dei giornalisti. Senza l’iscrizione in uno dei due elenchi (professionisti e pubblicisti) si configurerebbero ipotesi di esercizio abusivo della professione. E sarebbe assurdo che un ente pubblico, come il Consiglio regionale, che è dotato di un ufficio stampa, con una legge regionale che lo regolamenta, possa sorvolare sulle norme della legge 150 del 2000 e l’ultima sul pubblico impiego che introduce la figura del giornalista pubblico».

«Ancora una volta sarebbe stato auspicabile un confronto con i rappresentanti della categoria destinataria dell’avviso interno, prima di promulgarlo. E invece nulla», sottolineano Assostampa Puglia e Fnsi che si augurano, «vista la scadenza tra 10 giorni, l’immediata correzione e revoca dell’atto, e che invitano il presidente del Consiglio regionale, Loizzo, a fare immediata chiarezza sul caso».

«Sarebbe paradossale che il 'Parlamento' della Regione Puglia, chiamato a legiferare nel rispetto della Costituzione e delle normative vigenti dello Stato - rilevano Assostampa e Fnsi - si esponga ad illegittimità addirittura penali reclutando personale interno che non ha l’abilitazione professionale per svolgere attività giornalistica in un settore del Consiglio, l'ufficio stampa, codificato perfino da una legge regionale (la 14/87)». «A meno che - concludono - l’intento non sia proprio quello di indebolire l’autonomia e la professionalità del servizio sinora svolto a tutela dell’informazione dei cittadini».