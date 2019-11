Bari, rubano bici da un palazzo con la tecnica del citofono: beccati e denunciati

BARI - Hanno citofonato spacciandosi per inquilini per introdursi in uno stabile e rubare una bicicletta nell'androne: è accaduto in via Crisanzio, nel centro di Bari dove sono stati denunciati un 29enne di origine libica e un 37enne di origine tunisina, bloccati dalle Volanti della Polizia, allertata da un cittadino.

I due sono stati bloccati dagli agenti mentre, in compagnia di un complice non ancora identificato, transitavano contromano su via Crisanzio. Dagli accertamenti è risultato che il 29enne era già stato colpito da un decreto di espulsione datato 12 aprile 2019. I due sono stati quindi denunciati per furto aggravato.