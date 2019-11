Bari, equipaggio non preparato e scarse misure di sicurezza: Guardia Costiera trattiene al porto nave cipriota

La Guardia Costiera di Bari ha emanato un provvedimento di fermo a carico di un traghetto passeggeri Aurelia battente bandiera cipriota. Dopo un'ispezione all'interno della nave in attesa di un'autorizzazione per avviare un servizio di linea fra il porto pugliese e quello albanese di Durazzo, è stato accertato il mancato rispetto della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. Sono emerse infatti gravi carenze nella sala macchine della nave, riguardanti le dotazioni antincendio di bordo, e una non adeguata preparazione dell'equipaggio nella gestione delle emergenze. La nave è ancora ferma al Porto di Bari e potrà tornare a navigare solo dopo che avrà ripristinato gli standard minimi necessari per ricevere le spedizioni, e avrà il nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.