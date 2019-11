Terlizzi, ubriaco infastidisce clienti di un locale, cc vanno a casa e trovano la droga: arrestato

I carabinieri di Terlizzi (Ba) sono intervenuti la notte scorsa in via Dante dove un 48enne in palese stato di ebbrezza stava infastidendo gli avventori dei locali del centro. I militari hanno rintracciato subito l'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, hanno cercato di calmarlo, invano, e sono stati costretti a bloccarlo. L'uomo è stato perquisito: addosso aveva due dosi di marijuana e tre coltelli, di cui uno a serramanico. Nell'abitazione, i militari hanno trovato in una credenza in cucina tre buste con mezzo chilo di marijuana e un altro coltello. Il 48enne allora è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e i coltelli sono stati sequestrati e l'uomo condotto nel carcere di Trani (Bt).