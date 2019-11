Bari, basket in carrozzina: per l'Hb2003 prima trasferta

L’Hbari2003 da finalmente il via a questa stagione agonistica 2019/2020. Domenica 10 Novembre alle ore 11.00 sul parquet di Palermo la squadra barese di basket in carrozzina affronterà per la prima volta una prova fuori casa. Sarà il trampolino di lancio per i nuovi "innesti" (La Terra, Donvito e Todaro) che si affiancheranno al resto della squadra ormai collaudato da tempo. Per questa prima trasferta, i ragazzi baresi saranno costretti ad affrontare un lungo viaggio in macchina verso Palermo. Per il presidente, Gianni Romito, da oggi «si pongono le basi per un campionato di grandi successi sportivi».