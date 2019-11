Bari, polizia metropolitana scopre finto commerciante d'auto: si era intestato 700 veicoli

La polizia metropolitana di Bari ha scoperto un 36enne che aveva intestato a sé in maniera fittizia ben 700 veicoli. Le indagini sono partite ad agosto scorso, grazie al sistema elettronico installato sulle auto di servizio. La polizia ha rilevato in ben due occasioni che due diverse auto, intestate alla stessa persona, risultavano prive di copertura assicurativa e senza revisione periodica.

Pertanto è scattata l'indagine nei confronti di questa persona, residente nel Napoletano, che è risultata intestataria di 700 veicoli: l'uomo era un finto commerciante di auto, ma all'indirizzo indicato come sede della concessionaria non c'era traccia né dell'attività, né delle auto. L'uomo è stato denunciato ed è stato richiesto il suo blocco anagrafico per impedire ulteriori illecite compravendite di veicoli.