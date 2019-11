Bari, processo escort: ex maggiordomo Berlusconi sarà il primo testimone

Sarà Alfredo Pezzotti, l’ex maggiordomo di Silvio Berlusconi, il primo testimone del processo in corso a Bari nel quale l’europarlamentare di Forza Italia, ex premier, è imputato per induzione a mentire, per aver pagato le bugie dette da Gianpaolo Tarantini nelle indagini sulle escort. Pezzotti sarà citato dall’accusa per l’udienza del 23 dicembre, quando inizierà formalmente il dibattimento. Oggi in aula, dinanzi alla giudice del Tribunale di Bari Flora Cistulli, sono stati ammessi i mezzi di prova e le liste testi.

Sono stati acquisiti, su accordo delle parti, i verbali di molte delle donne sentite nel processo escort, alcune delle quali poi sono state indagate per falsa testimonianza, e il verbale di interrogatorio di Berlusconi. Dovranno invece venire a testimoniare l’ex presidente di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, l’ex capo della Protezione civile nazionale, Guido Bertolaso, il fratello dell’ex premier, Paolo Berlusconi, Gianpaolo Tarantini e l’allora segretaria dell’ex Cavaliere, Marinella Brambilla.

Sono state inoltre ammesse le intercettazioni telefoniche già autorizzate dalla Camera durante l'udienza preliminare, sulle quali sarà fatta una perizia trascrittiva. La giudice si è invece riservata di decidere sull'invio alla Camera, su sollecitazione della difesa di Berlusconi, di una nuova richiesta di autorizzazione all’uso di intercettazioni mai trascritte.

Nel processo è costituita parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha rilevato il danno d’immagine al Governo italiano causato dalle condotte dell’allora premier. L'accusa è rappresentata dal pm Eugenia Pontassuglia, attualmente alla Dna, che coordinò anche le indagini sulle escort. La difesa di Berlusconi, gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Niccolò Ghedini, ha sempre sostenuto che l’ex presidente del Consiglio aiutò l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini in un momento di difficoltà ma mai lo pagò perché mentisse ai magistrati. Secondo l’accusa, invece, Berlusconi avrebbe fornito a Tarantini, per il tramite dell’ex direttore de L’Avanti, Valter Lavitola (la cui posizione in questo procedimento è stata stralciata e trasmessa per competenza a Napoli), avvocati, un lavoro e centinaia di migliaia di euro in denaro, proprio perché mentisse ai pm baresi che indagavano sulle escort portate nelle residenze estive dell’ex premier fra il 2008 e il 2009 e sui suoi interessi in Finmeccanica.