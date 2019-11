Monopoli: enorme delfino muore soffocato, forse dalle reti di un peschereccio

È morto quasi sicuramente per asfissia perché, probabilmente, intrappolato nelle reti di qualche peschereccio. Non ce l’ha fatta il delfino tursiope di circa 40 anni, lungo oltre 3 metri per 350 chili di peso, spiaggiato nelle acque antistanti il porto di Monopoli. A lanciare l’sos alla Capitaneria di Porto, alle 7 del mattino, alcuni pescatori. Sono intervenuti personale della Asl e il biologo marino Pasquale Salvemini del Centro recupero del Wwf di Molfetta.