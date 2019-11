Incentivi per l'acquisto di biciclette: Decaro premiato a Milano per progetto «Muvt»

Questo pomeriggio il sindaco Antonio Decaro, in qualità di presidente Anci, ha partecipato all’EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo) in occasione dell’Urban Award, premio per la mobilità sostenibile, ideato da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e founder della collezione Luxury Bike Hotels, nel corso del quale ha ricevuto la menzione speciale riconosciuta al Comune di Bari per il progetto MUVT, che ha previsto incentivi per l’acquisto di biciclette e un rimborso chilometrico per tutti quei cittadini che attraverso l’installazione del pin bike dimostrano di percorre il tragitto casa-lavoro su due ruote.

“Voglio condividere il riconoscimento ottenuto per il progetto Muvt con tutti i cittadini baresi che ormai da più di dieci anni, tento di convincere ad abbandonare l’auto privata - ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Questo risultato è soprattutto loro, perché nonostante le difficoltà e le infrastrutture non sempre all’altezza, in più di tremila hanno partecipato al progetto e oggi attraversano Bari in bicicletta. Muoversi in bici non è soltanto utile per il benessere fisico e per abbattere lo smog, ma è anche un modo per vivere la città, scoprendola e socializzando con gli altri. La sensibilità al tema della mobilità sostenibile e agli utenti deboli della strada è cresciuta negli ultimi anni, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo, perché pedonalizzare intere zone di città significa convincere i cittadini a cambiare le proprie abitudini di vita. Bisogna essere determinati e accompagnare la città attraverso azioni sperimentali che facciano toccare con mano i benefici di avere zone senza automobili dove poter passeggiare o andare in bicicletta senza temere incidenti o traffico”.

Decaro, inoltre, ha premiato i sindaci di Pescara, Carlo Masci, e Grisignano di Zocco, Stefano Lain, e il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca per i risultati raggiunti nei rispettivi comuni. «L’Urban award - ha concluso Decaro - ha la funzione fondamentale di diffondere progetti, soluzioni, idee per continuare a promuovere la mobilità sostenibile nelle città italiane».