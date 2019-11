Altamura, Milly Carlucci a caccia di talenti per «Ballando»: preso d’assalto il teatro

ALTAMURA - Tanto entusiasmo e grandissima partecipazione ad Altamura per partecipare alle audizioni del programma televisivo di Milly Carlucci «Ballando on the road». La ricerca dei talenti di tutta Italia è ripartita proprio da Altamura. Rispetto al solito (generalmente vengono scelti centri commerciali) è stato scelto il Teatro Mercadante e il bilancio è stato molto positivo.

Il casting si è tenuto per due giorni, sabato e ieri. Oltre a Carlucci, presenti la giurata Carolyn Smith e i maestri ballerini Veera Kinnunen, Simone De Pasquale e Raimondo Todaro che si sono alternati tra la valutazione in giuria e la presentazione sul palcoscenico. Le aspiranti giovani «stelle» sono arrivate da varie città della Puglia, particolarmente dalle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. E di ogni età: dai tre anni ai 90. «Esperienza bellissima», raccontano quasi all’unisono. «Abbiamo dato il massimo, incrociamo le dita per la scelta finale», è l’auspicio di una delle tante insegnanti. Non potevano perdere l’occasione propizia le accademie e scuole del territorio murgiano e tra loro potrebbe esserci qualche sorpresa positiva.

Lunghe code in attesa del proprio turno per salire sull’agognato palcoscenico e dare il meglio di se stessi nonostante la forte emozione. Genitori e insegnanti di ballo prontissimi a dare consigli e incoraggiamento e poi immortalare l’attimo fuggente e, ovviamente, i beniamini del pubblico televisivo, a loro volta sempre prodighi di complimenti. Molto alto il livello qualitativo delle proposte presentate.

Grande soddisfazione da parte di Milly Carlucci, felicissima di tanta partecipazione. È la tappa pugliese in assoluto con maggior numero di iscrizioni da quanto il format va in onda. «È stata una tappa pazzesca, con un incremento di presenze enorme rispetto allo scorso anno, raddoppiate - commenta - e poi la varietà, la qualità, la creatività dei numeri veramente ci ha stupito in tutti i settori e i range di età dai bambini fino agli anziani, deliziosi, che abbiamo incontrato in questa regione. Davvero complimenti a tutti».

«Ben oltre 200 le unità di ballo iscritte - aggiunge una nota dell’ufficio stampa - migliaia di ragazzi provenienti da ogni città della Puglia, ma anche da regioni limitrofe, sono arrivati di mattina prestissimo per conquistare l’ambito sogno di esibirsi in diretta su Rai Uno. Una folla sorridente e contagiosa che per due giorni ha letteralmente invaso le vie adiacenti al Teatro Mercadante». E proprio il teatro altamurano «si è dimostrato la location ideale per portare in scena un variopinto quadro animato fatto di balli tradizionali come pizzica e tarantella, ma anche spettacolari esibizioni di danza aerea, danze orientali, rock’n roll acrobatico, balli latini e molto altro ancora».

Il viaggio lungo lo stivale è ancora lungo per arrivare alla finalissima di Roma. Prossima meta Marcianise, in provincia di Caserta.