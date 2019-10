Bari, aggredisce compagna e figlie, tentò di dare fuoco alla casa: 49enne allontanato

Ha aggredito e insultato la compagna in diverse occasioni, umiliandola anche pubblicamente. In un caso ha tentato di dare fuoco alla casa dove viveva con la donna e le loro tre figlie, motivo per cui venne arrestato. Di recente, poi, si è accanito contro la più grande delle tre ragazze prendendola a calci e a pugni. Un episodio, quest’ultimo, che ha convinto la compagna a denunciare le violenze alla polizia che per questo ha eseguito una misura di allontanamento da casa e di divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, un 49enne, accusato di maltrattamenti e violenze domestiche.

Secondo la denuncia della vittima, il 49enne, dipendente da alcol e droghe, sottoponeva la compagna a quotidiane aggressioni verbali e fisiche. Per un periodo le ha tolto anche le chiavi dell’auto impedendole di andare a prendere i figli da scuola. Inoltre, sporcava di proposito casa per poi costringere la compagna a pulirla. E se la donna andava dal parrucchiere o metteva lo smalto veniva accusata di voler conquistare altri uomini.