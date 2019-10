Trasporti: nasce il biglietto unico treno e bus da e per Molfetta

Parte dal primo novembre prossimo il biglietto unico treno+bus per chi viaggerà sui treni regionali Trenitalia da e per Molfetta. È stato presentato oggi, nella sala conferenze di Lama Scotella, l’accordo tra Trenitalia e le 4 circolari di MTM, Mobilità e Trasporti Molfetta dirette in stazione. Si tratta di una nuova forma di intermodalità, ferro-gomma, per fare vivere ai passeggeri una nuova esperienza di viaggio.

All’acquisto del biglietto basterà indicare come origine/destinazione Molfetta città e comprare in abbinamento al biglietto ferroviario anche quello di corsa semplice del bus. I biglietti sono già inseriti nei canali di vendita di Trenitalia, dalle stazioni, ai totem self service, all’app. «Abbiamo l'opportunità di iniziare un percorso, che al momento durerà un anno da contratto, ma rinnovabile per tre anni - ha spiegato Giacomo Rossiello, amministratore unico di MTM - L’obiettivo è quello di continuare a crescere». «Nel 2019, nel periodo compreso tra gennaio e settembre - ha aggiunto - c'è stato un incremento di circa il 54% di vendita di titoli di viaggio rispetto all’anno precedente». «Tutte le aziende di trasporto italiane sono tutte in deficit - ha dichiarato il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini - L’anno scorso abbiamo chiuso in pareggio. Quest’anno confermiamo la tendenza all’utile grazie a un importante rinnovo del parco mezzi e a una freschezza d’impostazione operativa. Vincente fare sistema». «Per noi quella con Trenitalia è una importante opportunità - ha proseguito Minervini - Una sinergia virtuosa che ci consente di puntare all’alleggerimento dell’inquinamento nella nostra città ponendo Molfetta alla ribalta dei grandi circuiti di trasporto».

«Sono 45 le coppie di treni nelle due direzioni, quindi 90 mezzi, in transito da Molfetta - ha affermato Bruna Di Domenico direttora della Divisione regionale di Trenitalia di Puglia e Basilicata - Molfetta per noi è una bella realtà. E questa è la prima esperienza pugliese, prevista dal nostro piano industriale, mettendo a sistema l’intera offerta di trasporto pubblico».