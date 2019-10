Editoria, Assostampa: «Vicini ai Cdr di Poligrafici editoriale»

BARI - L’Associazione della Stampa di Puglia esprime sostegno e vicinanza all’Aser, al Coordinamento dei Comitati di redazione della Poligrafici Editoriale (Qn; Quotidiano.net; il Resto del Carlino; La Nazione; Il Giorno) e ai giornalisti che, a partire da oggi, hanno deciso di proclamare due giorni di sciopero dopo l’annuncio da parte dell’azienda di un Piano di ristrutturazione che comporterebbe nuovi e pesanti sacrifici per i giornalisti. L’Assostampa Puglia non può non esprimere preoccupazione per i contatti in corso tra la Poligrafici editoriale e la Edisud spa, editrice della Gazzetta del Mezzogiorno, per future sinergie editoriali che potrebbero investire anche lo storico giornale di Puglia e Basilicata, da tempo alle prese con una difficile vicenda giudiziaria e con la gestione di pesanti esuberi nelle proprie redazioni. L’auspicio è che tali sinergie, semmai dovessero realizzarsi, non si traducano in una moltiplicazione delle rispettive crisi aziendali.